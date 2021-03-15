İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de Arsene Wenger dönemi biteli uzun süre olsa da o dönemde başarıyı getiren Fransız oyunculara yönelik transfer politikası devam ediyor. Daily Express'in haberine göre Arsenal'in Fransız son gözdesi Eintracht Frankfurt'tan Evan N'Dicka...

Arsenal'in 21 yaşındaki stoper için görüşmelere başladığı ifade ediliyor. Özellikle son 1.5 yıllık süreçte artan performansı ile dikkat çeken N'Dicka'yı menajer Mikel Arteta'nın da çok beğendiği belirtiliyor.

2018'de Auxerre'den 5.5 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle transfer edilen Fransız stoperin Frankfurt ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.