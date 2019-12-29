Geçici olarak takımın başına gelen Ljungberg’in yerine Arteta’da karar kılan Arsenal’de galibiyet hasreti sürüyor. Yeni hocasıyla ilk maçında Bournemouth’la 1-1 berabere kalan kırmızı beyazlılar son 11 maçta sadece West Ham karşısında 3 puan alabildi. Takımda Rob Holding, Kolasinac, Tierney ve Martinelli sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek isimlerken, Ceballos, Bellerin ve Sokratis’in durumları maç saatinde netleşecek.

Arsenal - Chelsea maçına iddaa oynamak için görseli tıklayın

Lampard’ın Chelsea’si ise son 2 aydır çok istikrarsız bir takım hüviyetine büründü. Deplasmanda Tottenham karşısında galibiyet alırken Stamford Bridge’te küme düşmeme uğraşı veren Bournemouth ve Southampton gibi rakiplere kaybediyorlar. Liverpool’un 20 puan gerisinde kalarak şampiyonluk şanslarını yitirdikleri için mücadeleleri Şampiyonlar Ligi’ne kalabilmek adına sürecek Maviler’de Ruben Loftus-Cheek ve Reece James forma giymeyecekken, düzelen Marcos Alsonso hocasından görev bekleyecek.

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

• Arsenal’in sahasındaki son 3 lig maçı 2,5 gol altında bitti.

• Chelsea’nin son 3 lig maçında 2,5 gol altı sonuçlar çıktı.

• Arsenal ligdeki son 11 maçın 10’unu kazanamadı.

• Arsenal rakibine karşı evinde son 5 maçı kaybetmedi.

MİSLİ.COM ÜYELERİ BU MAÇA NE OYNUYOR?

Misli.com’da Canlı Bahis öncesi kuponlarını oluşturan üyelerin beklentisi maçta 2,5 Gol Üstü bir skor çıkacağı yönünde… Bu maçı tercihleyen üyelerin %35’i 2,5 Gol Üstü diyor.

Taraf seçimi yapanların %12’lik kesimi ise konuk Chelsea’nin galibiyetine kuponlarında yer vermiş durumda.

MİSLİ.COM YAZARI BERKUK ÜNYAY DA GOLLERDEN YANA!

Arsenal'da Arteta dönemi başladı. Ama İspanyol hocanın elbette zamana ihtiyacı var. Önceliği transferde olacaktır. Kabul etmek gerekir ki, Arsenal için bu sezon kayıp. Bournemouth deplasmanında da çok da iyi değillerdi. Chelsea önünde zorlanacaklardır ama Arteta ofansif futbolu tercih ediyor. Haftanın maçı bence gollü geçer.



