Arnavutluk takımı Partizani Türklerle yeni başarılar peşinde

Arnavutluk’un Partizani Kadın Voleybol Takımı, Türklerle yeni hedeflerine kilitlendi. Kulüpte ikinci başkanlığı Mustafa Korhan Gün’ün yaptığı Arnavutluk ekibinin başantrenörlüğünü Nejat Sancak, yardımcı antrenörlüğünü Berkant Çakır yürütüyor. Arnavutluk liginde son iki sezonun şampiyonunun kadrosunda da iki Türk oyuncu Yeliz Başa ile Ayşe Kılıç yer alıyor. Mustafa Korhan Gün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, elde ettikleri başarılar ile gelecekteki hedefleri hakkında değerlendirmede bulundu.

Ligde 2017-2018 sezonunda 64 yıl sonra şampiyonluğa ulaştıklarını hatırlatan Gün, "Bizim desteğimiz sayesinde geçen sezon da hem ligde hem de kupada şampiyonluk yaşadık. Arnavutluk’ta voleybolun gelişmesi için elimden geleni yapıyorum." dedi. Gün, bu sezon ilk kez CEV Şampiyonlar Ligi’ne katıldıklarını, hedeflerinin bu organizasyonda grup aşamasında mücadele etmek olduğunu bildirdi.

Çalışmalarında ülkede bulunan birçok Türk şirketi tarafından da desteklendiklerini anlatan Gün, Türkiye Maarif Vakfına bağlı New York Tirana Üniversitesinin genel desteğinin yanı sıra seyirci desteği de verdiğini belirtti.

Takımın bu sezonki hedeflerinden bahseden Mustafa Korhan Gün, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hedefimiz bu sezon ligde tekrar şampiyon olmak. Başarının devamını sürdürmek istiyoruz. İnşallah bu sezon hem ligi kazanacağız hem de Arnavutluk tarihinde bir ilki gerçekleştirerek takımı Şampiyonlar Ligi gruplarına sokacağız. Bu gruplarda belki de kurada bir Türk takımı ile eşleşeceğiz. Eczacıbaşı VitrA var, VakıfBank var, Fenerbahçe Opet var."

Arnavutluk ekibine önümüzdeki dönemde de Türk oyuncuların gelmeye devam edeceğini belirten Gün, ülke voleybolunu geliştirmek adına çok önemli işler yaptıklarını, bunu kendilerine verilen destekten dolayı anladıklarını söyledi.

Sancak: "Uluslararası bir takım olduk"

Partizani Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Nejat Sancak da, hedeflerinin Macaristan temsilcisi Vasas Obuda’yı eleyerek CEV Şampiyonlar Ligi’nde grup etabına katılmak olduğunu vurguladı.

Kadrolarında Arnavut sporcuların haricinde Türkiye, Ruanda, ABD ve Slovakya gibi değişik ülkelerden oyuncuların bulunduğunu aktaran Sancak, "Uluslararası bir takım olduk. Takımı kısa bir süre içerisinde kaynaştırdığımıza inanıyorum. Tahminimce grup etabına kalabilecek kuvvetteyiz, onun için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Takımdaki Türk oyunculardan Yeliz Başa ise CEV Şampiyonlar Ligi’nde gruplara katılmak ve buradan başarıya çıkmak istediklerini söyledi.

Bunu başarabilmeleri durumunda Arnavutluk tarihine geçeceklerini anlatan pasör çaprazı pozisyonunda oynayan Yeliz Başa, takım olarak bu hedefe odaklandıklarını vurguladı.

64 yıl sonra gelen şampiyonluk

1946 yılında Arnavutluk’un başkenti Tiran’da kurulan Partizani Kulübü, voleybolda ilk şampiyonluğunu 1954 yılında elde etti. Ligde ikinci şampiyonluğuna 64 yıl sonra, 2017-2018 sezonunda ulaşan Tiran ekibi, geçen sezon da ipi önde göğüsledi.

AA