EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda son hafta heyecanı yaşanıyor. Milli Takımımız ve Fransa, son maçlar öncesi EURO 2020'ye katılmayı garantiledi. Şimdi gözler liderlik koltuğunda. Şenol Güneş yönetimindeki Milli Takımımız, Andorra'yı devirip Fransa'nın puan kaybetmesini bekleyecek. Arnavutluk - Fransa maçı sonrasında A Milli Futbol Takımı’nın grubu kaçıncı sırada bitireceği netleşmiş olacak.

Arnavutluk - Fransa maçı canlı hangi kanalda, saat kaçta?

Slavko Vincic'in yöneteceği karşılaşma TSİ 22:45’te başlayacak. Mücadele S Sport 2 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Arnavutluk - Fransa maç önü...

Şimdiye kadar Arnavutluk ile 8 kez karşı karşıya gelen Fransa 6 kez galip gelirken 1 müsabakadan mağlubiyetle ayrıldı. İki takım arasındaki bir mücadele ise beraberlikle tamamlandı.

Bireysel performanslar göz önüne alındığında ise Fransa son 15 maçında sadece 2 kez mağlup oldu. Bu mağlubiyetlerden birini ise milli takımımıza karşı yaşadı. Ev sahibi ekip Arnavutluk ise son 15 maçında 9 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.