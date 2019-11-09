İZMİR, (DHA)

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde son 2 maçında evinde Fenerbahçe'ye 3-0, deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a 3-2 mağlup olan Arkasspor yarın lider Galatasaray HDI Sigorta'yı konuk edecek. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Maçı TRT Spor 2 naklen yayınlayacak. Mavi-beyazlılarda sakatlıkları süren Matic ve Çağatay forma giyemeyecek. Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Lige iyi bir giriş yapan Galatasaray karşısında zor bir sınav vereceğiz. Taraftarlarımızdan bu önemli maçta destek bekliyoruz. Genç bir ekibiz, kazanmak ve zirve yarışını sürdürmek istiyoruz" dedi.