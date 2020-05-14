Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından corona virüs salgını yüzünden bu sezon için şampiyon ilan edilmeden sonlandırılan Axa Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkasspor'da iki voleybolcuyla yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Altyapımızdan yetişen ve uzun yıllar Arkasspor'a gönülden hizmet eden Caner Ergül ve Muhammed Kaya kariyerlerine yeni bir yön çiziyor. Kendilerine, bugüne kadar göstermiş oldukları disiplinli çalışma ve kulübümüze yapmış oldukları değerli katkılardan ötürü teşekkür ediyor, bundan sonraki spor hayatlarında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Muhammed ile Bursa Büyükşehir Belediyespor’un ilgilendiği öğrenildi. Ligde ikinci sırada yer alıp seneye Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Arkas'ta 10 yıldır takımı çalıştırıp yeni sezonda da dümende olacak Kanadalı Antrenör Glenn Hoag, TVF'nin ligleri sonlandırma kararına yaşanan olağanüstü durum nedeniyle destek verdi.