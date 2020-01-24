Arkasspor lider Fenerbahçe önünde

İZMİR, (DHA)

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde son olarak evinde Sorgun Belediyespor'u yenerek üst üste 6. galibiyetini alan 3. sıradaki Arkasspor, yarın deplasmanda lider Fenerbahçe HDI Sigorta ile karşılaşacak. TVF Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Maçı TRT Spor 2 naklen yayınlayacak. Mavi-beyazlılar, ilk yarıda evinde 3-0 yenildiği rakibinden rövanşı almaya çalışacak. Art arda 7. zaferine imza atmayı hedefleyen Arkasspor, rakibinin 9 haftalık galibiyet serisini sonlandırmak istiyor. Fenerbahçe'yi yenmek istediklerini söyleyen Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Voleybol kalitesi ve heyecan düzeyi yüksek bir maç bizleri bekliyor. Ekibimize güvenimiz ve inancımız tam" dedi.