Ligde 2016-17 ve 2017-18 sezonlarını Halkbank'ın ardından ikinci bitirerek Şampiyonlar Ligi'ne katılan İzmir ekibine, bu yıl aynı başarıyı göstermesine rağmen CEV Kupası'nda mücadele etme hakkı tanındı. Türkiye Voleybol Federasyonu, Şampiyonlar Ligi'ne gitme hakkını şampiyon Fenerbahçe'ye ve normal sezonu zirvede bitiren ancak Play-Off maçları sonunda 4. sırayı alan Halkbank'a verdi.

CEV Kupası'nda Arkasspor'la birlikte Galatasaray da ülkemizi temsil edecek. Arkas, son 4 sezonda aralıksız yer aldığı Avrupa kupalarının en üst kategorisi olan Şampiyonlar Ligi'nde toplamda 8 kez mücadele etti. Mavi-beyazlılar, 2012'de erkeklerde CEV Şampiyonlar Ligi'nde 4'lü finale kalan ilk Türk takımı olmayı başarmıştı. CEV Kupası ve Challenge Kupası'nda 3'er kez olmak üzere Avrupa kupalarında 14 kez mücadele eden Arkasspor, 2009'da Challenge Kupası'nı kazanarak Türkiye'de bir ilke imza atmıştı. Arkasspor, Türkiye'de ise 4 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası aldı.

DHA