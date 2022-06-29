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Arkas Spor'un rakibi Caruur Volley Gent

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'de şampiyonluk yaşayan Arkas Spor'un yeni sezonda Avrupa'daki ilk rakibi Belçika temsilcisi Caruur Volley Gent oldu.

29 Haziran 2022, Çarşamba 18:23 Son Güncelleme:
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Arkas Spor'un rakibi Caruur Volley Gent

Voleybolda geçen sezon AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'de şampiyonluk yaşayan Arkas Spor'un yeni sezonda Avrupa'daki ilk rakibi Belçika temsilcisi Caruur Volley Gent oldu. Kupada zafere ulaşarak ülkemizi CEV Kupası'nda temsil etme hakkı kazanan mavi-beyazlılar, 16'lı finallerde Belçika ekibiyle eşleşti.

İlk maç Caruur Volley Gent'in ev sahipliğinde 8-10 Kasım tarihleri arasında Belçika'da ikinci karşılaşma ise 15-17 Kasım'da İzmir'de oynanacak. Arkas Spor, tarihinde 17'nci kez Avrupa kupalarında boy gösterecek. (DHA)

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