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Arkas Spor-Bursa Büyükşehir Belediyespor maç sonucu: 3-0

Simya Metal 7. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası’nın ikinci maçında Arkas Spor, Bursa Büyükşehir Belediyespor’u 3-0 yendi.

23 Eylül 2021, Perşembe 20:10 Son Güncelleme:
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Arkas Spor-Bursa Büyükşehir Belediyespor maç sonucu: 3-0

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından düzenlenen Simya Metal 7. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası’nın ikinci maçında Arkas Spor, Bursa Büyükşehir Belediyespor’u 3-0 yendi.

Turnuva yarın saat 14.00’teki Altekma-Arkas Spor ve saat 17.00’deki Ziraat Bankkart-Bursa Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla devam edecek.

Salon: Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi

Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Yılmaz Duman

Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Hoag, Mirza Lagumdzija, Efe Mandıracı, Halit Kurtuluş, Mustafa Cengiz (Caner Dengin)

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Caner Çiçekoğlu, Gökhan Gökgöz, Fatih Eren, Burakhan Tosun, Berk Dilmenler, Bahov (Ahmet Karataş, Burhan Zorluer)

Setler: 25-17, 25-21, 25-23

Süre: 75 dakika (22, 26, 27)

AA

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