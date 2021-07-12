Güney Amerika'daki Copa America'nın finalinde tarih yazıldı... Barcelona ile birlikte 35 kupa kazanan ancak Arjantin'le hiç şampiyonluk yaşayamadığı için her zaman eleştirilen Lionel Messi, sonunda muradına erdi. Messi, 2014 Dünya Kupası, 2007, 2015 ile 2016'daki Copa America finallerini kaybettikten sonra dün sabaha karşı ev sahibi Brezilya'yı hem de Maracana Stadı'nda, arkadaşlarıyla birlikte 1-0 yenerek kâbusa son verdi. Tangocular'a galibiyeti getiren golü, Angel Di Maria attı. Son büyük kupasını 1993'te yine bu organizasyonda şampiyon olarak yaşayan Arjantin, Copa America'da 28 yıl sonra 15. zaferini elde ederek bu alanda rekoru elinde bulunduran Uruguay'ı yakalamayı başardı.

Maradona'ya selam olsun

34 yaşındaki süperstar, 1986'da Arjantin'e Dünya Kupası'nı kazandıran ve her zaman kıyaslandığı Diego Maradona gibi belki de kariyerinin en anlamlı başarısını elde etti. 7 maçta 4 gol ve 5 asistle turnuvanın en iyi oyuncusu seçilen kaptan Messi, karşılaşma sonrası son derece duygu dolu anlar yaşarken, 2019'daki son Copa America'yı kazanan Neymar'lı Sambacılar ise evlerinde finali kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.

Karşılaşma sonrası Messi, "Şampiyon olduğumuzun ya da ne kazandığımızın henüz farkında değiliz ama tarihe geçecek bir maç oynadık. Sadece şampiyon olduğumuz için değil Brezilya'yı kendi evlerinde yendiğimiz için de tarihe geçecek bir maç oynadık. Di Maria'ya intikamını alacağını söyledim ve aldı. Bu şampiyonluğu, daha önce kupalara hep çok yaklaştığımız ama kazanamadığımız takım arkadaşlarımla da paylaşmak istiyorum. Onlar için de şampiyon olduk" yorumunu yaptı.



