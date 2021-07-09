Güney Amerika'nın Avrupa Futbol Şampiyonası olarak bilinen Copa America'da büyük gün geldi çattı... Bu gece gece sabaha karşı 03.00'te futbolun iki devi, kupanın şampiyonluk maçında karşı karşıya gelecek. Bir tarafta Lionel Messi'li Arjantin, bir tarafta ev sahibi konumundaki Neymar'lı Brezilya, kozlarını tarihi Maracana Stadı'nda paylaşacak. Salgın sebebiyle seyircisiz oynanan kupada Tangocular, uluslararası alanda son büyük kupasını 1993 yılında Copa America'yı kazanarak elde etmişti.

Arjantin - Brezilya Copa America final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Arjantin - Brezilya Copa America finali 10 Temmuz Cumartesi'yi 11 Temmuz Pazar'a bağlayan gece TSİ 03.00'te başlayacak. Uruguaylı hakem Esteban Ostojich'in yöneteceği dev final Haber Global'den naklen yayınlanacak.

Arjantin - Brezilya muhtemel 11'ler:

Arjantin: Martinez, Molina, Pezzella, Otamendi, Tagilafico, Rodriguez, Di Maria, Paredes, Gomez, Messi, Lautaro Martinez

Brezilya: Ederson, Danilo, Thiago Silva, Marquinhos, Alex Sandro, Everton, Casemiro, Fred, Richarlison, Neymar, Gabriel Jesus

Arjantin Copa America'yı kaç kez kazandı?

Barcelona ile 34 kupa kazanan ve şu an serbest oyuncu konumundaki Messi, ülkesiyle 2'si Copa America (2015 ve 2016) ve 1'i Dünya Kupası (2014) olmak üzere 3 final oynamasına rağmen hiç şampiyonluk yaşayamadı. Copa America'da Uruguay'ın (15) ardından 14'le en çok şampiyonluk kazanan Arjantin, bu arenada Sambacılar'a 2007'deki finali kaybetmişti.

Lionel Messi'nin Copa America'da 6 maçta 4 golü ve 5 asisti bulunuyor.

Brezilya Copa America'yı kaç kez kazandı?

2019'daki son Copa America'yı kazanan ev sahibinin ise tarihte 9 şampiyonluğu bulunuyor. Brezilya, Peru'yu 1-0, Arjantin de 1-1 biten maçın penaltı atışlarında Kolombiya'yı 3-2 yenerek adını finale yazdırmıştı.

Neymar'ın Brezilya adına 5 karşılaşmada 2 golü ve 3 asisti var.