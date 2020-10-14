Arjantin Bolivya'dan bu kez çıktı! 2-1

Arjantin, yüksek rakım nedeniyle son yıllarda çok zorlandığı hatta 2009 yılında 6-1 gibi ağır bir yenilgi aldığı Bolivya deplasmanında bu kez kazandı. Messi'nin 90 dakika oynadığı maçta 1-0 geriye düşen Arjantin takımı Laurato Martinez ve Correa'nın golleriyle 2-1 kazanmayı başardı

14 Ekim 2020, Çarşamba 00:59 Son Güncelleme:
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Arjantin Bolivya'dan bu kez çıktı! 2-1

Arjantin, yüksek rakım nedeniyle son yıllarda çok zorlandığı hatta 2009 yılında 6-1 gibi ağır bir yenilgi aldığı Bolivya deplasmanında bu kez kazandı.

2022 Dünya Kupası Güney Amerika elemelerinde oynanan grup maçını Arjantin 2-1 kazandı. Lionel Messi'nin 90 dakika oynadığı maçta 1-0 geriye düşen Arjantin takımı Laurato Martinez ve Correa'nın golleriyle 2-1 kazanmayı başardı.

Arjantin bu sonuçla elemelerde oynadığı iki maçı da kazanmayı başardı

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