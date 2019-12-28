Uztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2020’nin Paralimpik Oyunları yılı olması dolayısıyla federasyon açısından önemli olduğunu belirterek, "Şu ana kadar 29 sporcumuz atıcılık, okçuluk, atletizm, masa tenisi, yüzme ve tekerlekli sandalye basketbol branşlarında kota almış durumda. Yani Tokyo’da düzenlenecek oyunlara katılmaya hak kazanmış durumda. Ancak bu süreç devam ediyor. Bu sayının 50 civarında olacağını tahmin ediyoruz. Zaten 2016 yılında da Rio Paralimpik Oyunları’na 49 sporcuyla katılmıştık. " değerlendirmesinde bulundu.

Federasyonun 2019’u oldukça verimli geçirdiğini ifade eden Uztürk, alınan madalyalara dair şu bilgileri verdi:

"19 farklı branşta mücadele eden milli sporcularımız dünya şampiyonalarında 10 altın, 9 gümüş ve 10 bronz olmak üzere toplam 29 madalya, Avrupa şampiyonalarında 12 altın, 8 gümüş ve 10 bronz olmak üzere toplam 30 madalya, dünya kupalarında 2 altın, 3 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplam 13 madalya, Avrupa kupalarında 4 altın ve 2 bronz olmak üzere toplam 6 madalya, uluslararası turnuvalarda 76 altın, 62 gümüş ve 49,5 bronz olmak üzere toplam 187,5 madalya kazandı. Bu madalya sayısı genel toplamda 104 altın, 82 gümüş ve 79,5 bronz olmak 265,5 madalya demek.’

Madalya sayısının 2018 yılında 250,5 olduğuna dikkati çeken Uztürk, "Sporcularımızın başarıları her yıl artarak devam ediyor. Bu durum tabii ki bizleri de fazlasıyla gururlandırıyor." ifadelerini kullandı.

"Hedef Tokyo"

Uztürk, hedeflerinin Tokyo’da kota ve madalya sayısını artırmak olduğunu vurguladı.

Paralimpik Oyunları’nın dünyanın en büyük organizasyonlarından birisi olduğuna dikkati çeken Uztürk, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sporcularımızın şanlı bayrağımızı dalgalandırarak İstiklal Marşı’mızı dinleteceğine, oyunlardan madalya ile döneceklerine ve ülkemizi en güzel şekilde temsil edeceklerine inancımız tam. 2020’de bunlar için mücadele edeceğiz. Bu zorlu süreçte bizlere her türlü desteğini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, sponsorlarımız THY, PETKİM, Turkcell, Garanti BBVA’ya çok teşekkür ediyorum."

AA