Arif Özen finalde!

Sırbistan’da düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası’nın 6.gününde sabah seansında, 61kg, 74kg, 86kg, 92kg ve 125kg’de finale kalma müsabakaları yapıldı. Mücadelelerin sonunda bir tek, 86 kiloda mindere çıkan Arif Özen finale adını yazdırdı.

İlk turda Polonyalı Belawski’yi tuşlayan Arif Özen, çeyrek finalde de Belarus’tan Pahasian’ı (10-0) sayı tuşuyla mağlup etti. Milli güreşçimiz yarı finalde ise Gürcü Zaur Beradze’yi 8-1’le geçerek adını finale yazdırdı. Arif şampiyonluk mücadelesini bugün verecek. Şaban Kızıltaş Avrupa 3’sü Akşam seansı TSİ 20.00’ten sonra başlayacak.

61 kiloda Selahhatin Sert ve 74 kiloda Fazlı Eryılmaz ise repesraja kalırken, 92 kilodaki Erhan Yaylacı da üçüncülük kürsüsü için mindere çıkacak. Şampiyonanın dünkü akşam seansında ise ilk madalya Şaban Kızıltaş’la geldi. 57 kiloda mindere çıkan milli sporcumuz, Rumen Kovacs’ı 7-5 mağlup edip, Avrupa 3’sü oldu.