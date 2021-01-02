Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor'u konuk eden Galatasaray, sahadan 0-0'lık eşitlikle ayrıldı. 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa maçı değerlendiren Arda Turan, ''Rakibimiz kapalı bir futbol oynadı. Topun hep hakimiydik. Oynamak istediğimiz gibi bir futbol oynuyoruz. Bazen kayıp gibi görünen puanlar kazancınızdır. Bugüne öyle bakmak istiyoruz.'' dedi. Görtüdüğü sarı kart nedeniyle Konyaspor maçı öncesi cezalı duruma düşen tecrübeli oyuncu, ''Cezalı duruma düştüğüm için çok üzgünüm. Can havliyle yaptığım bir refleksti.'' diye konuştu.

'Umarım en kısa sürede sağlığına en yakın zamanda kavuşabilir'

Geçirdiği talihsiz kaza nedeniyle tedavi altına alınan Omar Elabdellaoui ile ilgili konuşurken duygusal anlar yaşayan ve gözleri dolan Arda, ''Hayat ne kadar kontrolümüz dışında olduğunu gösterse de, biz bunu bazen unutuyoruz. Kardeşimiz Omar'a tekrardan geçmiş olsun diyorum. Umarım en kısa sürede sağlığına en yakın zamanda kavuşabilir. Sonra da mesleğine dönebilir.'' dedi.

'Kardeşimizi öyle görmek bizi çok yaraladı'

Omar'ın olay gecesi sosyal medyaya düşen fotoğrafı nedeniyle üzgün olduğunun altını çizen Arda, "Bir sıkıntı yaşayan insan gördüğünüzde, sağlık çalışanıysanız ona yardımcı olursunuz, fotoğrafını çekmezsiniz. Bu sosyal medyanın sanal hali, tüm gerçekleri unutturuyor. Kardeşimizi öyle görmek bizi çok yaraladı. Takım arkadaşınız bazen sizin için bazen ailenizden öte oluyor. Fotoğraf konusu bizi derinden yaraladı." ifadelerini kullandı.



