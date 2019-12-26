Arda Turan'dan Galatasaray taraftarını heyecanlandıran paylaşım

Galatasaray'ın eski oyuncusu Arda Turan son dönemde yaptığı paylaşımlarla sarı-kırmızılı takım taraftarını heyecanlandırıyor. Dün akşam sosyal medya hesabında "Aslan Kral" story paylaşımı yapan deneyimli oyuncu bugün de twitter hesabından emojili göndermede bulundu.

26 Aralık 2019, Perşembe 17:50 Son Güncelleme:
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Arda Turan'dan Galatasaray taraftarını heyecanlandıran paylaşım

Günümüzde Başakşehir forması giyen Arda Turan'ın eski takımına devre arasında transfer olacağı yönünde çok fazla gelişme oldu. Dün gece sosyal medya hesabından yaptığı story paylaşımında "Aslan Kral" göndermesinde bulunan Arda Turan bugün önce çalışmalarından fotolar paylaştı ardından Fatih Terim'in geçen gün attığı tweet'te kullandığı emojiyi tek olarak paylaştı.






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