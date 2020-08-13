Arda Turan: Terim istedi teklifleri reddettim

9 yıl sonra yuvasına geri dönen Arda Turan transfer süreci hakkında ilk kez bu kadar net konuştu. Daha öncesinde Barcelona’dan direkt olarak Galatasaray’a gelmek istediğini açıklayan tecrübeli oyuncu, “Barça’da oynamazsam, Galatasaray’a ‘Siz Ağustos sonunu bekleyin, sizi de maddi olarak rahatlatırım’ demiştim ama o zamanki başkan bunu böyle uygun görmediler. Daha sonra hoca ekranda ‘Arda’yı istiyorum, herkes 2. şansı hak eder’ dedikten sonra ben tamamen transfer konusunu kapattım, o günden bu güne kadar tüm teklifleri reddettim. Hoca benim için böyle bir şey diyorsa, ben hep onun yanında olurum” dedi. Öte yandan Arda, Başakşehir tercihinin de hata olduğunu belirtti.