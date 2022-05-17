Arda Turan: Galatasaraylı gibi uyumak istiyorum!

Süper Lig 'in 37. haftasında Adana Demirspor'u konuk eden ve taraftarı önünde son maçına çıkan Galatasaray , Bafetimbi Gomis (2) ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Bu sezon Nef Stadyumu'nda son maçına çıkan ve taraftarına 3 puanla veda eden Cimbom'da en az maç kadar Arda Turan'ın da kadroda yer almaması konuşulmuştu. 30 Haziran'da Sarı-Kırmızılılar'la sözleşmesi sona erecek olan ve aktif futbol kariyerine nokta koyması beklenen Arda için özellikle sosyal medyada birçok tweet atıldı.

Kimileri taraftar önünde bir jübile beklerken, kimileri de yıldız oyuncuyu hatalarıyla eleştirdi. 35 yaşındaki oyuncudan da gece geç saatlerde bir tepki paylaşımı geldi.

Arda kişisel sosyal medya hesabında, "Yok kardeşim ben 13 milyon Euro kazandırmadım... Ben seni 16 dakika bekletmedim... Ben seni Play-Off'a bırakmadım, ben seni 2008'de senden 3 kat fazla bütçeyle yeni stadı varken rakibinin önünde şampiyon yapıp gittim... Hatırlamaman normal. Twitter, Instagram o kadar aktif değildi. Ben Galatasaray'ı sevdim. Ben bu sene 30 tane altyapı maçı izledim sen??? Sadece GS'li gibi uyumak istiyorum müsaade edin" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:



