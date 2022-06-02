Spor Toto Süper Lig takımı Gaziantep FK transferde harekete geçti. Teknik direktör Erol Bulut'un raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Gaziantep temsilcisi stoper ve sağ bek pozisyonuna transfer yaptı.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin katıldığı bir radyo programında "Arda Kızıldağ, Ömürcan Artan, İlker Karakaş ve Rahmetullah Berişbek'in sözleşmesi sona erdi. 4 oyuncu da mukavele uzatmadı. Arda Kızıldağ ve Ömürcan Artan, Gaziantep FK ile anlaştılar. Onlar için hayırlısı olsun" dedi.

"Gençlerbirliği'nde güzel bir işe imza attık"

Sezon değerlendirmesinde bulunan Diyadin, "Bu sene Gençlerbirliği için farklı bir sene oldu. Devre arasında transfer tahtasını açamadık, aramızdan ayrılanlar ve sakatlık yaşayan oyuncularımız oldu. Gençlerbirliği'ni ligde tutarak güzel bir işe imza attık" ifadelerini kullandı.

Barış Alıcı ve Gökhan Gül'e övgü dolu sözler

Barış Alıcı ve Gökhan Gül'e ayrı bir parantez açan Metin Diyadin, "Bu sezon ligin en genç takımı olduk. Sezon öncesinde transfer ettiğimiz 23 yaşındaki Gökhan Gül ilk 11'in vazgeçilmezi oldu. Bununla birlikte Barış Alıcı da şansını çok iyi kullandı. Barış için de bizim için de bu yıl verimli geçti. Barış'a da benimle ilgili düşünceleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu.







