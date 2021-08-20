Arda Güler: O frikikte topun başına geçmeyi çok istiyordum

Fenerbahçe 'nin 16 yaşındaki orta sahası Arda Güler, Helsinki maçının 68. dakikada Filip Novak’ın yerine oyuna dahil oldu ve Sarı Lacivertli formayı ilk kez bir resmi maçta giydi. Karşılaşmanın ardından galibiyet golünü getiren Muhammed Gümüşkaya ve hocası Vitor Pereira ile kameraların karşısına geçen genç oyuncu, açıklamalarda bulundu.

'Bizim çok çalışmamız lazım'

Kendisine şans verdiği için Vitor Pereira'ya teşekkür eden Arda, "Hocama şans verdiği için teşekkür ederim. Aileme ve taraftarlarımıza teşekkür ederim. Muhammed abiyi de golünden dolayı kutluyorum. Bizim çok çalışmamız lazım, abilerimizden çok şey öğrenmemiz lazım.'' ifadelerini kullandı.

'Çocukluğumdan beri o frikikte topun başına geçmeyi çok istiyordum'

Maçın son anlarında kazanılan serbest vuruşta Jose Sosa ile topun başına geçen ve Arjantinli oyuncunun attığı şut ile ilgili de konuşan 16 yaşındaki oyuncu, ''Çocukluğumdan beri o frikikte topun başına geçmeyi çok istiyordum. Geçtim ama bu sefer olmadı, inşallah bir dahaki sefere golümü atacağım.'' dedi.

'Arda Güler'in karakterinde ve yeteneğinde çok az oyuncu gördüm'

Portekizli teknik adam Pereira da Arda'ya övgüler yağdırdı, ''Porto'da yıllar boyunca altyapıda görev aldım ama Arda Güler'in karakterinde ve yeteneğinde çok az oyuncu gördüm. Aynı şekilde Muhammed için de bu sözlerim geçerli. Kendilerini geliştirirlerse, Türk futbolu için çok iyi futbolcular olacaklar.'' diye konuştu.







