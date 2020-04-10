Türk futbolunun efsane isimlerinden Fatih Terim’in kızı Buse Terim, bir dönem fazla kiloları nedeniyle acımasız eleştirilere maruz kalmıştı. 21 kilo vererek bambaşka birine dönüşen Terim, sırrını açıkladı. Türk futbolunun efsane isimlerinden Fatih Terim’in kızı Buse Terim, bir dönem fazla kiloları nedeniyle acımasız eleştirilere maruz kalmıştı. 21 kilo vererek bambaşka birine dönüşen Terim, sırrını açıkladı. Yıllarca bir sürü diyet uyguladığını belirten Terim, nasıl kilo verdiğini şöyle anlattı:

“İkinci kızımı doğurduktan sonra da birçok beslenme türünü denedim ama bunları yaparken bir paket düzenine ve bir diyete bağlı kalmanın bana iyi gelmediğini fark ettim. O yüzden kendi kontrolümü kendi elime almaya karar verip, bu aralıklı orucu denedim. Bana çok iyi geldi. Saçma açlıklarım azaldı, aç karnına uyumanın bana iyi geldiğini fark ettim. Aç karnı yattığımda hem daha güzel uyku uyuyorum, hem de sabah daha dinç kalkıyorum. Aralıklı oruç uygularken kendi beslenmemi kendim ölçmeye başladım.”

Buse Terim'in ‘fasting’ olarak adlandırılan aralıklı oruç sistemiyle kilolarından kurtulduğunu açıklamasının ardından, ''Aralıklı oruç diyeti nedir, nasıl yapılır? Aralıklı oruç kaç saat tutulur?'' sorularının cevapları merak edilmeye başlandı.

Aralıklı oruç diyeti nedir, nasıl yapılır?

Aralıklı oruç diyeti vücudun belirli bölgelerinde biriken yağın kaybedilmesini ve metabolizmayı çalıştırarak hızlı bir şekilde kilo vermenizi sağlayan popüler diyetlerden biridir. Diyet ve diğer kilo verme programlarından farklı olarak belirli saatlerde hiçbir şey tüketmeden yapacağınız beslenme şeklidir.

Haftanın beş gününde harcanılan toplam enerji kadar enerji alımını tavsiye eden aralıklı oruç diyeti yani “intermittent fasting”, haftanın geriye kalan iki gününde ise erkeklerin 600, kadınların ise 500 kalori almasını tavsiye etmektedir. Bu iki gün için genellikle haftanın üçüncü ve beşinci günleri önerilirken bu diyeti düzenli bir şekilde uygulayanların haftada 1-2 kilo vermesi öngörülmektedir.

Aralıklı oruç kaç saat tutulur?

Sabah 7 ile 11 saatleri arasında aç kalınmasını tavsiye eden aralıklı oruç diyetinde saat 11 ile 12 arasında egzersiz yapılırken 12 ile 18 saatleri arası ise yemek yeme zamanı olarak belirlenmektedir. Saat 18 ile 23 arasında aç kalınması gereken intermittent fasting sürecinde saat 23 ile sabah 7 arası ise uykuya ayrılmaktadır.

Bilim adamları tavsiye ediyor

Bilim adamları tarafından programlı yemek yeme olarak adlandırılsa da halk arasında aralıklı oruç diyeti olarak anılan bu diyet, uzmanlar tarafından da tavsiye edilmektedir. Kilo vermek için yeni bir yaklaşım sunduğu ifade edilen bu diyet; kansere yakalanma riskini azaltırken diyabete ve bunamaya da iyi gelmektedir.

Açlık penceresinde sadece belli sıvılar tüketilebilir

Makarna, ekmek ve patates gibi karbonhidratların azaltılmasını tavsiye eden aralıklı oruç diyeti; tereyağı, yeşil sebzeler, derisiz tavuk eti, Hindistan cevizi yağı ve yağlı tohumlar tüketilmesini tavsiye etmektedir. Açlık penceresi sürecinde sadece bitki çayı, sade kahve ve bol su tüketilmesine izin veren diyet, kahve ve çayını sütsüz içemeyenler için bir miktar süt kullanımına izin vermektedir.

Aralıklı oruç diyetini kimler uygulamamalıdır?

Diyeti kimler uygulamamalıdır? Son derece zayıf olan ve yeme bozukluğuna sahip kişiler ile 18 yaş altındaki çocuklara, diyabet hastalarına, hamilelere ve emziren kadınlara tavsiye edilmeyen bu diyetin, kortizol hormonu düzensizliğine sahip kişiler ile aşırı stres altında çalışanların da uygulamaması gerekmektedir.