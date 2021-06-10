Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, sol oyun kurucu Sümeyye Çolak’ın geçen sonunun ilk yarısında Sivas, ikinci yarısında ise Gaziantep’te hentbol oynadığı belirtildi. Sağ kanat oyuncusu Neşe Şimşek’in ise geçen sezon Aksaray’da oynadığı ifade edildi.

İmza törenine Araç Belediye Başkanı Satılmış Sarıkaya, Araç Belediyespor Kulübü Başkanı Tevfik Demir Özdemir, Hentbol Şube Sorumlusu Yavuz Altınoğlu ve antrenör Fatih Muhammed İkbal’in katıldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı Özdemir, transfer çalışmalarını sürdüğünü belirterek, "Kadınlar Süper Lig ’de başarılı olacağımıza yürekten inanıyorum. Yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında 2 oyuncuyu kadromuza kattık." ifadesini kullandı.