AÖF sınav sonuçları açıklandı... AÖF final sınavı sonuçları sorgulama

Eğitim hayatına Anadolu Üniversitesi'ne bağlı Açık Öğretim Fakültesi'nde (AÖF) devam eden on binlerce öğrenci, geçtiğimiz günlerde katılım sağladıkları AÖF güz dönemi final sınavlarına ait sonuçların ne zaman açıklanacağını sorguluyordu. Merakla beklenen haber az önce geldi Anadolu Üniversitesi, güz dönemi final sınavı sonuçlarını adayların erişimine açtı. İşte, AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı.

Öğrenciler, sınav sonuçlarını AÖF öğrenci otomasyonu sisteminden sorgulayabilirler. Öğrenciler, AÖF sonuçlarını görüntülemek için öğrenci otomasyonuna T.C. Kimlik Numarası ve öğrenci şifresi ile giriş yapacak ve bireysel notlarını görüntüleyebilecek.

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AÖF SINAV SONUCUNA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

Sınavların değerlendirilmesi, notların kaydı, çizelgelere geçirilmesi, saklanması, öğrenci kütüklerine yazımı ve öğrencilere duyurulmasında bilgi işlem yöntemleri kullanılır. Öğrenciler sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3(üç) iş günü içinde aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bölümünden T.C. kimlik no ve şifreleri ile giriş yaparak itiraz edebilirler. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz. İtiraz sonuçları aynı sayfada yayımlanmaktadır.

AÖF BAŞARI NOTU HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Başarı Notu, dönem içi notları ile dönem sonu sınav notunun katkılarıyla hesaplanır.

Dönem içi notları; ara sınav, kısa sınav, sözlü sınav, ödev ve uygulamalı çalışmalara verilen notlardan oluşur.

Açıköğretim Sisteminde yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30'u, dönem sonu sınav notunun %70'i alınarak Başarı Notu hesaplanır.

Örneğin, bir dersin ara sınavından 70 ve dönem sonu sınavından 80 aldığınızı varsayalım. Bu durumda, ara sınavdan 21 puan ve dönem sonu sınavından 56 puan almış olacaksınız. Başarı notunuz ise, 21+56= 77 olacaktır.

Şunu belirtmekte fayda var: Bu hesaplama, ödev, uygulama, proje vb. olmayan dersler için geçerlidir.