Anwil Wloclawek - TEKSÜT Bandırma maç sonucu: 84-89

FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden TEKSÜT Bandırma, deplasmanda karşılaştığı Anwil Wloclawek'i 89-84 mağlup etti.

28 Ocak 2020, Salı 23:41 Son Güncelleme:
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Anwil Wloclawek - TEKSÜT Bandırma maç sonucu: 84-89

TEKSÜT Bandırma Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu’ndaki 13. hafta maçında Polonya temsilcisi Anwil Wloclawek’i deplasmanda 89-84 yendi.

Polonya’nın Wloclawek şehrindeki Mistrzow Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 26-20 önde geçen Balıkesir ekibi, soyunma odasına 43-42 geride gitti.

TEKSÜT Bandırma, üçüncü çeyreği de 64-60 geride kapatmasına rağmen son periyottaki etkili oyunuyla mücadeleden 89-84 galip ayrıldı.

Bu sonuçla 7. galibiyetini alan TEKSÜT Bandırma, gruptaki son maçında 5 Şubat’ta Fransa’nın Elan Bearnais Pau-Lacq-Orthez ekibini ağırlayacak.

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