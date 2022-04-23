İspanyol devi Real Madrid, sezon sonunda Chelsea ile sözleşmesi bitecek olan Alman stoper Antonio Rüdiger'in transferinde son aşamaya geldi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Antonio Rüdiger, Chelsea'den ayrılmaya hazırlanıyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Alman stopere, İngiliz kulübünün yeni sahibinin kim olacağının belirsizliğini koruması nedeniyle yeni bir kontrat teklifi sunulmuş değil. Bu güne kadar Chelsea ile görüşmelerinde kulübe her zaman saygılı olan Rüdiger ise sözleşmesinin bitimiyle birlikte takımdan ayrılarak, yeni bir meydan okumaya hazırlanıyor.

Real Madrid ile anlaşma yakın

İspanyol devi Real Madrid, Chelsea'den ayrılacak olan Antonio Rüdiger ile aylardır görüşmelerini sürdürüyor. Aralık ayından bu yana temaslarda bulunan Madrid ekibi, iddialara göre Alman futbolcu ile sözleşme imzalamaya çok yakın.

Rüdiger ile Real Madrid'in yanı sıra Avrupa devleri PSG, Manchester United ve Bayern Münih de ilgileniyordu.

2017 yılından bu yana Chelsea forması giyen 29 yaşındaki başarılı savunma oyuncusu, bu sezon 47 maçta forma giyerken, takımı adına 5 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

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