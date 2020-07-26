Inter'in teknik direktörü Antonio Conte, Genoa karşısında aldıkları 3-0'lık galibiyet sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlarken Lionel Messi'nin Barcelona'dan Inter'e transfer olacağına yönelik haberleri de değerlendirdi.

Inter'in Barcelona'dan yapacağı belirtilen bu sansasyonel hamleye ilişkin haberlerin tamamen gerçek dışı olduğunu belirten Conte, "Leo Messi'nin Inter'e transfer olacağına ilişkin haberler kesinlikle gerçek dışı. Bu sahne haberlere inanmayın. Inter'e transfer olmuyor. Fantezi futbolda bile..." ifadelerini kullandı.