Antonio Conte'den Messi açıklaması

Inter'in teknik direktörü Antonio Conte, basında sıklıkla yer alan Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi'nin Inter'e transfer olacağı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

26 Temmuz 2020, Pazar 13:17 Son Güncelleme:
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Antonio Conte'den Messi açıklaması

Inter'in teknik direktörü Antonio Conte, Genoa karşısında aldıkları 3-0'lık galibiyet sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlarken Lionel Messi'nin Barcelona'dan Inter'e transfer olacağına yönelik haberleri de değerlendirdi. 

Inter'in Barcelona'dan yapacağı belirtilen bu sansasyonel hamleye ilişkin haberlerin tamamen gerçek dışı olduğunu belirten Conte, "Leo Messi'nin Inter'e transfer olacağına ilişkin haberler kesinlikle gerçek dışı. Bu sahne haberlere inanmayın. Inter'e transfer olmuyor. Fantezi futbolda bile..." ifadelerini kullandı. 

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