Antonio Conte: Moses’ı bitirin

İtalyan teknik adam, önceki gün kulüp CEO’su Giuseppe Marotte ve futbol direktörü Javier Zanetti ile bir araya geldi. Zirvede, transfer çalışmaları masaya yatırıldı. Conte’nin görüşmede, imza aşamasına gelen Dzeko’yla ilgili bilgi aldığı ve Moses ile Barella transferlerinin bitirilmesini istediği öğrenildi. Nijeryalı’nın Fenerbahçe ile 1 yıl daha kiralık sözleşmesi bulunuyor. Ancak Chelsea’nin, oyuncuyu satması halinde bunu iptal etme hakkı olduğu öne sürüldü.



