Kariyerinde 4. kez Serie A şampiyonluğunu kazanma başarısını gösteren teknik direktör Antonio Conte, Rai2 kanalına yaptığı açıklamada, "Bu, kesinlikle kariyerimin en önemli başarılarından biri. Önemli bir şeyler kazanmak için rekabetçi olmayan bir takıma gelmek kolay bir seçim değildi. Bu meydan okumayı büyük bir istekle kabul ettim ve yaptığımız işle tüm büyük fedakarlıkların karşılığını aldığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Gelecek planları da sorulan Conte, "Şimdi sadece bu başarının tadını çıkaralım. Şu andan itibaren sezon sonuna kadar olan 1 aylık dönemde bunu kutlamak istiyorum. Sonunda takım ve taraftarlar rahat ve mutluyuz. Biz bu iki yıl içinde çok çalıştık." dedi.

Bu arada, Interli taraftarlar, şampiyonluğun kesinleşmesinin ardından Milano kent merkezindeki Duomo ve Castello meydanlarına akın ederek, 11 yıl sonra gelen şampiyonluğu coşkuyla kutladı.

Rakiplerden tebrik

Serie A’da son 9 yıldır şampiyonluğu kimselere bırakmayan Juventus, serisini bitiren rakibi Inter’i Twitter üzerinden tebrik etti. Juventus resmi hesabından yapılan paylaşımda, "2020-2021 sezonunu şampiyonluğunu kazanmasından ötürü Inter’e tebrikler." ifadesi kullanıldı.

Inter’in bir diğer rakibi Milan da Twitter hesabından, "Şampiyonluğu kazanan Inter’e tebrikler." paylaşımında bulundu.

AA