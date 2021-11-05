Avrupa Konferans Ligi'nde Vitesse'yi 3-2 yenen Tottenham'da teknik direktör Antonio Conte, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İngiliz basınında yer alan habere geçen sezon Inter ile Serie A şampiyonluğunu kazanmasından bu yana ilk maçına çıkan 52 yaşındaki teknik adam Tottenham'ın eski takımından daha iyi mi yoksa daha kötü bir pozisyonda mı olduğu sorulması üzerine şu açıklamalarda bulundu:

"Şu anda bu karşılaştırmayı yapmak imkansız. İki yıl sonra Inter'de bitmiş bir ürünüm vardı. Elbette orada iki yıl içinde birçok oyuncu çok gelişti. Eminim bu oyuncularla çalışmak için zamanım olursa, her oyuncu için geliştirmemiz gereken birçok yer olduğuna eminim. Elbette, her bir oyuncuyu geliştirirseniz, tüm takım daha güçlü hale gelir. Bunu yapmamız gerekiyor."