Antonio Conte: Artık Tottenham’a çok daha bağlıyım

Tottenham’ın Burnley karşısında aldığı yenilgi sonrası ayrılık sinyalleri veren Antonio Conte, kulüp başkanı Daniel Levy ile görüşmesinin ardından yeniden açıklamalarda bulundu.

Tottenham menajeri Antonio Conte, İngiltere Premier Lig’de son 5 maçta aldığı 4 mağlubiyetin ardından belki de kulüp için doğru kişi olmayabilecğini ve kulüpteki geleceği ile ilgili kulüp başkanı Daniel Levy ile görüşeceğini ifade etmişti. Conte bu görüşme sırasında başkan Levy’den aldığı büyük desteğin ardından artık kulübe daha bağlı olduğunu ifade etti.

"Başkanımız Daniel Levy kulübe her an yardım etmek için burada olduğumu ve sonuna kadar öyle olacağını biliyor. Benim ve teknik ekibimin bunun için çok sıkı çalıştığımızı biliyor ve buna önem veriyor. Vizyonum ve fikirlerimle kulübe yardımcı olacağıma inanıyorum. Bana her gün çok ilgi gösteriyor ve bu nedenle kulübe çok daha bağlıyım. Çünkü benimle ilgili düşüncelerinin çok çok yüksek seviyede olduğunu biliyorum. Kulüp yaptıklarımızı takdir ediyor ancak sorun şu ki ben mükemmeliyetçiyim. Kaybettiğimde mutlu olamıyorum. Ancak tekrar ediyorum sorun yok."

Conte ayrıca Burnley maçından sonra çok duygusal olduğunu ifade ederken, oradaki maç sonu basın toplantısı için özür diledi.

