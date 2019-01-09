Antonio Candreva savaşmayı tercih etti

İtalyan ekibi İnter’in devre arasında gözden çıkarttığı oyunculardan biri olan Antonio Candreva, menacerler tarafından Fenerbahçe’ye de önerilmişti.

Hatta söz konusu menacerlerin, kiralık formülüyle Candreva’yı, Türkiye’ye getirebileceği öne sürülmüştü.

Dün Çizme’nin önde gelen spor gazetelerinden Tuttosport, 31 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun Fenerbahçe ve West Ham united’dan gelen transfer tekliflerini reddettiğini yazdı.

Bu sezon 12 maçta sadece 1 gol atabilen İtalyan yıldızın, İnter’de kalıp, formasını geri almak için savaşacağı ifade edildi.