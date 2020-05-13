Kişilerde Hepatit B virüsünden şüphelenilmesi durumunda uygulanan testlerden birisi Anti HBS testidir. Çünkü bu test, Hepatit B virüsünün kişide olup olmadığını saptamak amacıyla yapılmaktadır.

Anti HBS Nedir?

Anti HBS, Hepatit B enfeksiyonunun hem teşhisinde hem de takibinde kullanılan bir test türüdür. Anti HBS testi genellikle hepatit B virüsün vücutta yer alıp almadığını ve vücuttan atılıp atılmadığını gösterir. Bu özelliğinin yanı sıra Anti HBS testi, kişinin bağışıklık sisteminin kuvvetini de göstermektedir. Özellikle bu test türü karaciğer nakli olan kişiler daha çok uygulanır. Bu testin uygulanmasındaki neden ise görülen hastalığın yeniden tekrarlanmamasıdır.

Anti HBS testi aynı zamanda immünglobulin tedavisinde kullanılması gereken bir testtir. Anti HBS testi yaptırılarak Hepatit B hastalığının tedavisinde hastaların bağışıklık kazanıp kazanmadığı durumuna bakılır. Özellikle Hepatit B aşısının kişilerde tutup tutmadığı yönündeki kararlar için Anti HBS testi uygulanmalıdır.

Anti HBS pozitif ve negatif değerleri ne demek?

Anti HBS testinin pozitif çıkması değer olarak testin yüksek çıkması anlamına gelir. Eğer Anti HBS testi pozitif çıkarsa hasta olan kişi Hepatit B virüsüne karşı bağışıklık göstermiş ve bu bağışıklığı kazanmış anlamına gelmektedir. Yapılan test sonucunda Hepatit B virüsüne karşı bağışıklık kazanan kişilerde bu test sonucu değer olarak yüksek çıkmaktadır. Bu durum oldukça iyi bir durumdur. Çünkü testin pozitif çıkması hasta olan kişilerin bu virüse karşı hayatları boyunca korunacağı anlamına gelmektedir. Böyle bir durum söz konusu olduğunda Anti HBS testi yüksek yani pozitifi çıkmaktadır.

Anti HBS testi negatif yani düşük çıkarsa bu durumun sebebi ise hasta olan kişinin Hepatit B virüsüne karşı bağışıklığının olmaması anlamına gelir. Genellikle kişinin bağışıklık kazanamaması durumunda test sonucu negatif çıkmaktadır. Bu durumdan ziyade eğer ki vücut antijene karşı antikor üretmezse de yapılan test düşük yani negatif çıkar. Böyle bir durumla karşılaşılması halinde kişilerin daha önce hiç Hepatit B enfeksiyonu kapmamış ve Hepatit B aşısını yaptırmamış olması belirlenir.

Anti HBS normal değer aralığı kaç olmalı?

Anti HBS testi sonucu Hepatit B aşı yaptıran ve aşı yaptırmayan kişilerde farklılık gösterir. Daha önce hiç Hepatit B aşısı olmayan kişilerde Anti HBS testi;

- < 5 MLU/ml şeklinde negatif bir sonuç verir.

Daha önce Hepatit B aşısı olan kişilerde ise Anti HBS testi;

- ≥12 MLU/ml şeklinde pozitif bir sonuç vermektedir.

Anti HBS testi nasıl pozitif çıkar?

Anti HBS testinin pozitif çıkması yapılan test sonrasında belirlenen bir durumdur. Bu testin pozitif yani yüksek değerlerde çıkması testi yaptıran kişilerin Hepatit B virüsüne karşı iyi bir bağışıklık kazanması anlamına gelir. Vücudu bu virüse karşı bağışıklık kazanan kişilerde yapılan test sonucu da pozitif olur. Bu durum sonrasında kişi bir daha bu hastalığa yakalanmaz ve ömür boyu direnç kazanmış olur. Yani Anti HBS testi sonucu ≥12 MLU/ml şeklinde bir sonuç verirse bu kişinin virüse karşı bağışıklığı var demektir. Elde edilen sonuçlar da herhangi bir endişe söz konusu olmaz. Bazı kişilerin test sonuçları 100 veya 1000 gibi çok yüksek değerlere de sahip olabilir. Bu sonuç da testin pozitif çıkması ile aynı sonuçları taşımaktadır.

Anti HBS testinde Hepatit B aşısının önemi nedir?

Anti HBS testi, kişilerde Hepatit B hastalığının seyrini ve takibini belirlemek amacıyla yapılan bir testtir. Bu sebeple yapılan testlerde Hepatit B aşısının önemi çok büyüktür. Eğer kişilerde Hepatit B aşısı yapılmış olursa Anti HBS testinin sonucu pozitif çıkar. Bu durum sonucunda kişinin Hepatit B virüsüne karşı yüksek bir bağışıklık olduğunu anlaşılır. Bu bağışıklığın kişilerde kazanılması için de mutlaka aşının yapılması gerekir. Aşı yapıldıktan sonra kişilerde hem Anti HBS testi pozitif çıkar hem de vücut virüse karşı bağışıklık kazanır.



