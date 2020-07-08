Anthony oynamak istedi

Sakatlığı nedeniyle Galatasaray maçında oynayıp oynamayacağı belirsiz olan Nwakaeme mücadele öncesi yapılan son idmanda teknik heyet ve sağlık ekibi ile bir araya geldi. Nijeryalı oyuncunun "İstanbul'a geleceğim" dediği, Hüseyin Çimşir’in ise "Takımla mı olmak istiyorsun, oynar mısın?" ifadelerini kullandığı öğrenildi. 31 yaşındaki futbolcunun da "Oynatırsanız oynarım" karşılığını verdiği belirtildi. Bunun üzerine kulüp doktorlarının, durumun çok riskli olduğunu söylediği ancak Nwakaeme'nin, "Oynayacak gibi iyi hissediyorum" dediği belirtildi. Böylece yıldız oyuncu kadroya dahil edildi ve 86'da oyuna girdi. Nwakaeme'nin de bu özverisi takdir kazandı.