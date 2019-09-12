"Maç esnasında beyin sarsıntısı geçirdiğini biliyordum"

29 yaşındaki Anthony Joshua kariyerindeki ilk mağlubiyeti Andy Ruiz'e karşı almıştı. Unvan maçından mağlubiyetle ayrılan Joshua, 7'nci rauntta nakavt olmuştu. Dünyaca ünlü boksörü nakavta götüren darbelerin aslında 3'üncü raunttan itibaren beyin sarsıntısına neden olduğu maç sonunda belli olmuştu.

Aylar sonra bu konuyla ilgili konuşan antrenör McCracken, antrenörü olduğu Anthony Joshua'nın maç esnasında başına aldığı iki darbe nedeniyle düştüğünü ve daha sonra donuk gözlerle baktığını anlattı. Başına aldığı darbelerden sonraki molada oyuncunun sorun yaşadığını fark ettiğini söyleyen McCracken, havlu atmak yerine Joshua'nın devam etmesini istemişti.

Antrenörün, Joshua'nın yaşadığı ciddi tehlikeyi bildiğini açıklaması büyük yankı uyandırdı. Birçok kişiye göre Joshua ringde ölebilirdi ve McCracken'ın bunu bilmesine rağmen havlu atmaması felaket.

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"Onu herkesten iyi tanıyorum"

Rob McCracken'ın bu tutumu açıklarkenki tavrı ise adeta "Yaptım ama bir sor, neden yaptım" gibi.

BBC'ye konuşan antrenör, "Onu hiç tanımayan, sadece bir iki kez görüştüğü uzmanlardan daha iyi tanıyorum. 9 yıldır onunla çalışıyorum ve durması gerektiği yeri bilecek kişiyim. Molada bana, 'neden böyle hissediyorum anlamıyorum' demişti. Kabus gibi bir durumdu. Sarsıntı yaşadığını biliyordum fakat birkaç tur daha devam edip edemeyeceğini ya da nereye kadar gidebileceğini test ettim" dedi.

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