Los Angeles Lakers şampiyon kadroyu koruyor. LeBron James ile birlikte Miami Heat finalinin yıldızı olan Anthony Davis, sona eren sözleşmesindeki opsiyonu kullanmaya karar verdi.

Amerikan basınında çıkan haberlere göre; 7 kez All Star olan yıldız uzun, 28.7 milyon Dolar'lık ücret karşılığında bir sezon daha Lakers forması giyecek.

Şampiyonluk maçının ardından geleceğine dair açık kapı bırakan Davis, "Henüz hiçbir fikrim yok. Los Angeles'ta harika bir yıl geçirdim. Eğlenceli ve ilginç bir sezondu. Gelecek aylarda neler olacağını göreceğiz. Şu anda hiçbir şeyden yüzde 100 emin değilim" ifadelerini kullanmıştı.

Lakers formasıyla kariyerinin ilk şampiyonluğu yaşayan 26 yaşındaki oyuncu, final serisinde 25 sayı, 10.7 ribaunt ve 3.2 asist ortalamasıyla oynadı.

Kaynak: Ntv Spor