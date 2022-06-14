Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Antalyaspor’da başkan Aziz Çetin net konuştu. Çetin, son gelişmelerle ilgili olarak bilgi verirken, en dikkat çekici bilgi Fernando Lucas Martins ile ilgili oldu. Brezilyalı futbolcuyla yüzde90 anlaştıklarını ve kısa süre içerisinde imza atmayı planladıklarını ifade eden Çetin, “Bizim için son derece önemli bir oyuncu Zor oldu ama ikna ettik. İmzaları atacağız” ifadelerini kullandı.

‘Başka bir yere gitmez’

Ayrıca Haji Wright’ın gelecek sezon takımda kalması için kendisiyle anlaştıklarını ifade eden Çetin, başarılı futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Sonderjyske’yle ise henüz anlaşmanın olmadığını vurguladı. Futbolcunun başka takımda oynamak istemediğini de sözlerine ekleyen Çetin, gelecek sezon kadrolarında olacağına inandığını kaydetti.







