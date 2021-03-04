Antalyaspor'un lig tarihinde 1000.golü Fredy'den
Antalyaspor'un deplasmanda oynadığı Fenerbahçe maçında ilk golü atan Fredy, böylece kulüp tarihine geçti. Fredy, Antalyaspor adına 1000.golü atan isim olurken lig tarihinde bu baraja ulaşan 12. takım Antalyaspor oldu
Antalyaspor'un deplasmanda oynadığı Fenerbahçe maçında ilk golü atan Fredy, böylece kulüp tarihine geçti. Fredy, Antalyaspor adına Süper Lig'de 1000.golü atan isim oldu. Antalyaspor ise lig tarihinde bu baraja ulaşan 12. takım oldu
Fredy, Süper Lig kariyeri boyunca 4. kez gol kaydetmiş oldu