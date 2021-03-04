Antalyaspor'un deplasmanda oynadığı Fenerbahçe maçında ilk golü atan Fredy, böylece kulüp tarihine geçti. Fredy, Antalyaspor adına Süper Lig'de 1000.golü atan isim oldu. Antalyaspor ise lig tarihinde bu baraja ulaşan 12. takım oldu

Fredy, Süper Lig kariyeri boyunca 4. kez gol kaydetmiş oldu