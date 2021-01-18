Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - FRAPORT TAV Antalyaspor'un Ziraat Kupası Çeyrek Finalde rakibi Demir Grup Sivasspor oldu.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final kura çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapıldı. Çeyrek finalde Fraport TAV Antalyaspor'un rakibi Demir Grup Sivasspor oldu. Karşılaşma Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak. Antalya'yı Süper Lig'de temsil eden Aytemiz Alanyaspor ise Galatasaray ile eşleşti. Tek maç eliminasyon usulüne göre oynanacak ve VAR Sistemi'nin kullanılacağı Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final karşılaşmaları 9- 10 ve 11 Şubat 2021, Yarı Final müsabakaları da 16- 17 veya 18 Mart 2021 tarihlerinde yapılacak.

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