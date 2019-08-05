ANTALYA, (DHA) - ANTALYASPOR 2019 Yaz Yüzme Şenliği, Muratpaşa Belediyesi Süleyman Erol Yüzme Havuzunda gerçekleştirildi.

Yüzme şenliği, minik kursiyerler, şampiyon yüzme ve sutopu takımı ve antrenörlerin yanı sıra destek veren velilerin katılımıyla büyük bir coşkuyla yapıldı. 350 kursiyer, 150 lisanslı yüzme ve sutopu sporcusu ve yaklaşık bin veli Antalyaspor marşları eşliğinde etkinlikte hazır bulundu. Etkinlik, yüzmeyi Antalyaspor Okulları'nda öğrenen kursiyerleri yüzme sporuna teşvik etmek amacıyla gerçekleştirildi. Sporcular, ilk yarış heyecanlarını yaşarken Antalyaspor madalyalarını da alarak odalarının duvarına astı.

Ulusal ve uluslararası şampiyonlara katılarak Antalyaspor'u başarıyla temsil eden şampiyon yüzücü ve sutopu takımı ile milli takımlarda yerlerini alan sporcular, Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Fikret Öztürk imzalı plaketlerini alkışlar eşliğinde alarak ödüllendirildi.

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