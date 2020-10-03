Antalyaspor Kulübü tarafından, Süper Lig’in 4. haftasında bugün Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynadıkları maçta 100’den fazla taraftarın ve hatta amigoların akredite edilerek formaları ile tribüne alındığı öne sürüldü. Kırmızı-beyazlı kulübün yönetim kurulundan "İyi seyirler" başlığıyla yapılan açıklamada, "Süper Lig’de takımımız adına 4’üncü haftayı ’süper’ pandemi önlemleri ile geride bıraktık. Öncelikle sahada 1-0 kazanan Yeni Malatyaspor teknik ekibi ve futbolcularını kutlarız." ifadesi kullanıldı.

"Şaşkınlıkla izledik"

Açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Ancak, maalesef kutlamamız saha içiyle sınırlı kalacaktır. Çünkü ülkemizdeki tüm futbol kulüpleri pandemi şartlarında hiçbir gelirleri olmadan, zor imkanlar altında Türk futboluna hizmet etmek için sahada yer alırken, insan sağlığının hiçe sayılmasını göz ardı edemeyiz. Türkiye’nin her yerinde stada alınacak kişiler ve sayıları belli iken Yeni Malatya Stadı’nda eşine az rastlanır görüntülerle karşı karşıya kaldık. Kent protokolü ve ev sahibi ekibin yönetim kurulu dışında, 100’den fazla taraftarın ve hatta amigoların akredite edilerek formaları ile tribüne alındığını ve maç boyunca oyuna müdahalede bulunduklarını şaşkınlıkla izledik."

"Bunun takipçisi olacağız"

"Hani ligin ilk yarısında müsabakalar seyircisiz oynanacaktı?" diye sorulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meğer maçlar seyircili oynanmaya başlamış da haberimiz olmamış! Nerede kaldı insan sağlığına verilen önem ve değer? Uyarılarımız sonrası gerekli tespitte bulunan müsabakanın TFF temsilcileri Mustafa Yılmaz, Osman Yıldırım ve Mehmet Altındağ, karşılaşmanın akreditasyon listesinden bu iddiamızı rahatlıkla tespit edip gereğini yapmalıdır. Bizler de bunun takipçisi olacağız.

Eğer ihtiyaç duyulursa, elimizde bulunan fotoğrafları TFF yönetimi ile paylaşmaktan imtina etmeyeceğimizin bilinmesini isteriz."