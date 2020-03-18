Antalyaspor’da Sangare formasına kavuştu

Antalyaspor’da devre arası kamp döneminde sakatlanan Nazım Sangare, yaklaşık 2.5 ay sonra formasına kavuştu.

18 Mart 2020, Çarşamba 12:46 Son Güncelleme:
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Antalyaspor’da Sangare formasına kavuştu

Antalyaspor'un başarılı sağ beki 26 yaşındaki Nazım Sangare, devre arası kamp döneminde sakatlanmış ve ikinci yarıdaki kupa ve lig maçlarında takımındaki yerini alamamıştı.

Antalyaspor’da savunmanın vazgeçilmezleri arasında yer alan Sangare, uzun süren tedavisinin ardından Süper Lig’in 26. haftasında Sivasspor karşılaşmasında formasını yeniden giydi. Ligde ikinci yarının 8 maçında forma giyemeyen Sangare, Sivasspor karşısında başarılı bir performans sergiledi. Sangare’nin de takıma dönmesiyle ideal savunma hattını oluşturmuş oldu.

İHA

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