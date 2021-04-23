Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - FRAPORT TAV Antalyaspor Kulubü, bir antrenör ile iki futbolcunun daha koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Takımda pozitif vaka sayısı 4 oldu.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, bir antrenör ile iki futbolcunun daha koronavirüse yakalandığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Çaykur Rizespor maçı öncesi yapılan rutin Covid-19 testleri sonucunda bir antrenörümüz ve iki futbolcumuzda daha pozitif vakaya rastlanmıştır. Antrenörümüz ve futbolcularımızla ilgili takip ve tedavi sürecine belirlenen protokol çerçevesinde başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Süper Lig'in 35'inci haftasında bu akşam 19.00'da Antalya Stadyumu'nda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak kırmızı beyazlılarda pozitif vaka sayısı 4 oldu. Fraport TAV Antalyaspor, 13 Nisan'da da bir futbolcusunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.