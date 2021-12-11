Spor Toto Süper Lig 'in 16. haftasında bu akşam Trabzonspor 'la karşılaşacak olan Antalyaspor'da teknik sorumlu Alfons Groenendijk karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu. Kendi oyunlarından taviz vermeyeceklerini söyleyen Hollandalı çalıştırıcı, "Geçen hafta kaybettiğimiz puanlar planlarımız dahilinde değildi. Hayal kırıklığı oldu. Antalya'ya dönünce tamamen Trabzonspor'a odaklandık ve çalıştık. Ligin lideriyle oynayacağız ama kendi oyun düzenimizden vazgeçmeyeceğiz. Oyunumuzu kabul ettirmeye çalışacağız. Oynanmamış maç ne kazanılmış, ne de kaybedilmiştir. O nedenle çıkacağız ve kazanmak için oynayacağız" dedi.

Trabzonspor'un çok iyi bir takım olduğunu da sözlerine ekleyen başarılı hoca, "Trabzonspor'un hücum hattında çok kaliteli ayakları var. Alan bırakırsanız, cezayı keserler. Uğurcan keza çok iyi. Bugün kazanmamız için defansif anlamda doğruları yapmamız lazım. Alanyaspor 'a karşı oyunun belli bölümlerinde oynadığımız gibi bugün de oynarsak kazanırız" ifadelerini kullandı.



