Galatasaray 'ın Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 mağlup ettiği Spor Toto Süper Lig 19'uncu hafta maçının ardından Akdeniz ekibinin teknik sorumlusu Alfons Groenendijk düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli hoca, Galatasaray'ı galibiyetinden ötürü tebrik ederek sözlerine başlarken, şunları söyledi:

"Bu maçta kendimize bakmamız lazım. Son 2 haftada bizim takıma ne oldu? Oyuncularımıza da soracağım. Alanyaspor ve Trabzonspor maçlarını mükemmel oynamıştık. Bunları konuşacağız. Benim sayabildiğim 57 tane top kaybıyla oynadık. Bu top kayıplarını şaşkınlık içerisinde izledim. Böyle bir performans beklemiyordum. Bunların nedenlerini araştıracağız, daha iyi olmak için çözüm bulacağız. Takım olarak iyi değildik. Topa sahip olamadık, Galatasaray'ı oyunda tuttuk. Golü yedikten sonra maçın gidişatı değişti. Giresunspor ile oynayacağımız maça hazırlanacağız. Kazanmak için gelmiştik buraya ancak bunu başaramadık. Yine de bu şekilde kaybetmememiz gerekiyordu. Son 2 haftada negatif bir hava var. Bunu değiştirmek için ne gerekiyorsa yapacağız."

İSTANBUL (DHA)