Antalyaspor, sezonu mutlu kapatmak istiyor

Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA) - SÜPER Lig takımlarından Fraport TAV Antalyaspor, İH Konyaspor maçında sahasındaki 4 maçlık mağlubiyet serisini sonlandırıp, Türkiye Kupası finali öncesinde moral depolamayı hedefliyor.

Süper Lig'in 41'inci haftasını 'bay' geçecek Fraport TAV Antalyaspor, ligin 42'nci ve son haftasında sahasında oynayacağı İH Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Belek turizm merkezinde bir otelde kamp çalışmalarına devam eden Fraport TAV Antalyaspor, ligin son haftasında sahasında cumartesi günü İH Konyaspor'u yenerek iç sahadaki 4 maçlık mağlubiyet serisine son vererek, Türkiye Kupası finalinde oynayacağı Beşiktaş maçı öncesi moral kazanmayı hedefliyor.

4 MAÇLIK YENİLGİ SERİSİ

Akdeniz temsilcisi Fraport TAV Antalyaspor, sahasında oynadığı son 4 maçın tamamını kaybetti. Antalyaspor, Sivasspor (4-2), Ç. Rizespor (3-2), Galatasaray (1-0) ve Göztepe'ye (3-2) yenilirken, bu seriyi İH Konyaspor maçıyla sonlandırarak sezonu mutlu kapatmak hedefinde. Kırmızı beyazlı takım 43 puanın 24'ünü iç sahada toplamayı başarırken, 24 gol atıp kalesinde 28 gole engel olamadı.

FOTOĞRAFLI