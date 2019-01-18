Topladığı 27 puanla adından söz ettiren Antalyaspor, ikinci devrenin ilk maçında evinde Kayserispor'u konuk edecek. İkinci yarıya iyi başlamak isteyen Antalyaspor, evinde alacağı galibiyetle çıkışını sürdürmek istiyor. Transfer yasağı bulunan Kayserispor ise, deplasmanda alacağı puan ya da puanlarla alt sıralarda uzaklaşmak istiyor.

Antalyaspor - Kayserispor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

19 Ocak Cumartesi günü Antalya Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakada hakem Özgür Yankaya düdük çalacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Karşılaşma ‘A Grubu Riskli Müsabaka’ kapsamında

Zorlu mücadele öncesi toplanan Antalya İl Spor Güvenlik Kurulu’ndan, güvenlik nedeniyle Kayserispor taraftarının maça alınmaması kararı çıktı. Antalya İl Spor Güvenlik Kurulu bu maçı, ‘A Grubu Riskli Müsabaka’ kapsamında değerlendirdi. Kurul, müsabakanın güvenliği açısından oynanacak maça misafir takım seyircisi ile hem Antalyaspor hem de Kayserispor Passolig kartına sahip olanların alınmaması kararını verdi.

Antalyaspor'da 4 eksik

Ligin ikinci yarısının ilk maçında rakibi karşısında rövanşı almak isteyen kırmızı-beyazlılarda Celustka, Diego ve Bahadır Öztürk, sakatlıkları nedeniyle Yekta Kurtuluş ise kart cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.

2019’un ilk maçını 3 puanla kapatmak istiyor

Antalyaspor, sezonun ilk yarısında 27 puan toplayıp spor otoritelerinin takdirini toplamıştı. Başarılı grafiğini ikinci yarıda da devam ettirmek isteyen kırmızı-beyazlılar, 2019 yılının ilk maçını 3 puanla kapatmak istiyor. Antalya Stadı’nda saat 16.00’da oynanacak olan maça Antalyaspor taraftarlarının büyük ilgi göstereceği bekleniyor. Zorlu maçta Özgür Yankaya düdük çalacak. Hakem Özgür Yankaya’nın yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve Mehmet Kısa yapacak.