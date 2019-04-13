Antalyaspor - Kasımpaşa maç sonucu: 1-0

Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında orta sıraları yakından ilgilendiren mücadelede Antalyaspor, Kasımpaşa'yı konuk etti. Ev sahibi ekip, 43'üncü dakikadan itibaren 1 kişi eksik oynadığı maçı 1-0 kazandı.

Mücadelenin tek golü, dakikalar 23'ü gösterirken geldi. Chico'nun ceza sahasına gönderdiği topu Amilton göğsüyle Mevlüt Erdinç’in önüne indirdi. Mevlüt'ün gelişine yaptığı sert vuruş filelerle buluştu ve ev sahibi ekip öne geçti.

43'üncü dakikada Chico, orta sahada topa vurduktan sonra Tarkan Serbest'in sırtına bastı. Mücadelenin hakemi Abdulkadir Bitigen, VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gösterdi ve Antalyaspor 10 kişi kaldı.

İkinci yarıda tüm gücüyle rakip kaleye yüklenen Kasımpaşa, yakaladığı net pozisyonlarda kaleci Ruud Boffin'i geçemedi ve 43'üncü dakikadan itibaren 10 kişi oynayan Antalyaspor, üç puanı tek golle aldı: 1-0.

Bu sonuçla puanını 38'e çıkaran Antalyaspor, 37 puanlı rakibini geride bırakarak 7. sıraya yükseldi.

Maçtan Dakikalar

15. dakikada hızlı gelişen Antalyaspor atağında orta sahadan aldığı topla sol kanattan ceza sahasına giren Fredy’in sert şutunu kaleci kornere tokatladı.

17. dakikada Popov’un sağ kanattan kale önüne yaptığı ortada topa iyi yükselen Trezeguet’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

21. dakikada sol kanattan Trezeguet’in pasında ceza sahasına giren ve kaleciyle karşı karşıya kalan Tarkan Serbest’in şutu yan ağlarda kaldı.

23. dakikada Chico’nun ceza sahasına gönderdiği topu Amilton göğsüyle Mevlüt Erdinç’in önüne indirdi. Bu futbolcunun penaltı noktası üzerinden gelişine sert şutu ağlara gitti. 1-0

32. dakikada Sangare’nin sağ kanattan penaltı noktasına üzerine yerden pasında Mevlüt Erdinç’in dönerek şutunu kaleci çeldi.

43. dakikada Chico’nun Tarkan Serbest’e yaptığı faul sonrası hakem Abdülkadir Bitigen, VAR incelemesinin ardından oyuncuya direkt kırmızı kart gösterdi.

45. dakikada Hakan Özmert'in kullandığı serbest atışta ceza sahası içinde Celutska'nın kafa vuruşunu kaleci parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

İlk yarı Antalyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

55. dakikada Pavelka’nın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci iki hamlede kontrol etti.

74. dakikada Tarkan Serbest’in sağ kanattan penaltı noktası üzerine ortasında, Koita’nın kafasını kaleci güçlükle kornere çeldi.

84. dakikada hakan Özmert’in pasıyla sol kanattan ceza sahası içine giren Serdar Özkan’ın zayıf şutu yandan auta gitti.

86. dakikada Amilton’un ceza sahası sol çaprazdan sert şutunu kaleci iki hamlede kontrol etti.

Antalyaspor - Kasımpaşa ilk 11'ler

Antalyaspor: Ruud Boffin, Diego Angelo, Charles, Fredy (72' Serdar Özkan), Chico (43' Kırmızı Kart), Aly Cissokho, Ondrej Celustka, Nazım Sangare, Mevlüt Erdinç (59' Doğukan Sinik), Hakan Özmer, Amilton (88' Yekta Kurtuluş)

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Syam Ben Youssef, Josue Sa (46' Haris Hajradinovic), Olivier Veigneau (89' Stipe Perica), Strahil Popov, David Pavelka, Loret Sadiku, Tarkan Serbest, Karim Hafez (75' Özgür Çek), Trezeguet, Bengali-Fode Koita

Hakem: Abdulkadir Bitigen

Sarı Kartlar: Strahil Popov (45+3'), Amilton (58'), Diego Angelo (64'), Loret Sadiku (90+3')

Kırmızı Kart: Chico (43')