Antalyaspor iç sahada kalesini gole kapatamıyor

Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA) - SÜPER Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, iç sahada oynadığı maçlarda kalesini gole kapatamıyor. Kırmızı beyazlılar, iç sahada oynadığı son 10 maçta yalnızca 1 kez kalesini gole kapatırken, son oynadığı Çaykur Rizespor mücadelesinde ise kalesinde 3 gole engel olamadı.

Süper Lig'in 35'inci haftasında sahasında oynadığı maçta Çaykur Rizespor'a 3-2 yenilen Fraport TAV Antalyaspor, ligde 10'uncu yenilgisini elde etti. Kırmızı beyazlı takım 10 yenilginin 5'ini iç saha maçlarında elde ederken, ligde sahasında oynadığı son 10 maçta ise kalesini bir kez kapatabildi. Antalyaspor, 35 haftada 9 galibiyet, 15 beraberlik ve 10 yenilgi ile 42 puan toplama başarısını yakaladı.

Antalyaspor, bu sezon 35 hafta sonunda sahasında 17 mücadeleye çıktı. Kırmızı beyazlı takım 17 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. İç sahada 24 puan toplayan Antalyaspor, sezonun ilk yarısında oynadığı ve 2-0 kazanılan Kayserispor maçının ardından iç sahada oynadığı 10 maçta yalnızca 1 kez kalesini gole kapattı. Akdeniz ekibi bu maçlarda, Fatih Karagümrük (3-1) ile BB Erzurumspor'u (3-1) yenerken, Trabzonspor (1-1), Beşiktaş (1-1), Yeni Malatyaspor (1-1), Kasımpaşa (1-1) ve kalesini gole kapattığı Medipol Başakşehir(0-0) ile berabere kalırken, Atakaş Hatayspor (0-6), DG Sivasspor (2-4) ve Çaykur Rizespor (1-3) karşısında sahadan yengilgiyle ayrıldı. Antalyaspor son 2 iç saha maçından da yenilgi aldı.

İÇ SAHADA 4 MAÇTA KALE KAPANDI

Kırmızı beyazlı takım ligde 35 hafta sonunda toplamda 11 kez kalesini gole kapatırken, iç sahada ise yalnızca 4 kez kalesini gole kapattı. Fraport TAV Antalyaspor takımı, sezon başından beri iç sahada Gençlerbirliği (2-0), Denizlispor (1-0), MKE Ankaragücü (1-0), Kayserispor (2-0) ve Medipol Başakşehir (0-0) maçlarında kalesini kapattı. Antalyaspor, takımı dış sahada ise 7 maçta kalesini gole kapatma başarısı elde etti.

SAHASINDA ATTIĞINDAN FAZLASINI YEDİ

Fraport TAV Antalyaspor, sahasında oynadığı maçlarda rakip takımlara attığından fazla golü kalesinde gördü. Kırmızı beyazlılar iç saha maçında oynadığı 17 müsabakada rakip takımlara 22 gol atma başarısı elde ederken, kalesinde ise 24 gole engel olamadı. Akdeniz temsilcisi, iç sahada en çok golü ise bir başka Akdeniz ekibi olan Atakaş Hatayspor karşısında aldı ve kalesinde 6 gol gördü.

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