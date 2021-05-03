Antalyaspor iç sahada galip gelemiyor!

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig’de 7’nci iç saha mağlubiyetini 39. haftada Göztepe maçında yaşadı.

Ligde en son ki iç saha galibiyetini 31. haftada Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında 3-1’lik skorla elde eden teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki kırmızı-beyazlılar, ardından sahasında oynadığı 4 maçı da kaybetti.

Akdeniz ekibi, 33. haftada Demir Grup Sivasspor’a 4-2, 35. haftada Çaykur Rizespor’a 3-2, 37. haftada Galatasaray’a 1-0, 39. haftada Göztepe’ye 3-2 mağlup oldu.

Göztepe mağlubiyetiyle bu sezon yedinci iç saha yenilgisini alan ve 39. haftada 43 puanda kalan kırmızı-beyazlılar, 40. haftada 8 Mayıs Cumartesi günü Trabzonspor’a konuk olacak.

Ligde 41. haftayı bay geçecek olan Antalyaspor, 2020-2021 sezonunu 42. haftada 15 Mayıs Cumartesi günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçla tamamlayacak.